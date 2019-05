Derfor omkom ægtepar: Kortslutning antændte dødsbrand

Politiets undersøgelser peger tydeligt i retning af, at fejl i el-systemet førte til ægtepars død i Lyngby

Det var med stor sandsynlighed en elektrisk fejl, som lørdag 11. maj i år udløste en voldsom brand og fik dødbringende konsekvenser for et ældre ægtepar i en andelsejendom på Skeltoftevej i Lyngby nord for København.

Det oplyser Kenneth Støvhase, efterforsker på sagen i Nordsjællands Politi's særlige kriminaltekniske afdeling, NKC.

- Vi er stadigvæk i gang med de tekniske undersøgelser, men resultaterne peger i den retning, siger Kenneth Støvhase.

Han ønsker ikke at kommentere, hvor i stuelejligheden branden opstod, hvor parret befandt sig, og hvorfor det ikke lykkedes dem at bringe sig i sikkerhed.

Røgdykkere i aktion

Beredskab Øst modtog det første alarmopkald klokken 11.29, og rykkede i de næste minutter ud med ti køretøjer og 24 brandfolk. Politiet var også talstærkt til stede.

Der var en meget voldsom røgudvikling i den ramte opgang, og dørene til parrets lejlighed var aflåste.

En god bekendt af parret havde forsøgt at sparke éntredøren op, men først da røgdykkerne kom i aktion, lykkedes det at evakuere ægteparret. Det var ikke muligt at redde deres liv.

Der kom ikke andre til skade, og i løbet af en time var branden under kontrol. For en sikkerheds skyld blev samtlige beboere i ejendommen, som består af tre opgange og 12 andelslejligheder, evakueret i forbindelse med brandfolkenes slukningsarbejde.

En del kunne få timer senere vende tilbage og bese røgskaderne.

Det nu afdøde ægtepar havde boet i ejendommen i en lang årrække. De efterlader sig børn og børnebørn.

