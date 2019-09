Derfor overlevede pilot og passager dramatisk flystyrt

En 59-årig pilot og hans passager overlevede mirakuløst, da et privatfly 7. juni i år styrtede ned i skoven ved Bornholms Lufthavn i Rønne.

Flyet blev knust mod de 15-20 meter højre træer, og der blev slået hul på begge brændstoftanke, men alligevel udbrød der ingen brand.

Selve kabinen blev ikke ødelagt, og pilotens og passagerens sikkerhedsseler modstod nedslagskraften.

Flyets dør blev blokeret, men der blev tilfældigvis revet et hul i kabinen ud mod det fri, så piloten kunne kravle ud og derefter frigøre sin passager. Begge kom dog alvorligt til skade.

Det fremgår af Havarikommissionens rapport om flystyrtet, der er offentliggjort mandag.

Flyet blev knust mod træerne ved lufthavnen i Rønne. Privatfoto

Flyet, et Diamond DA40 D med registreringen OY-RBG, var på en privatflyning fra Roskilde til Bornholm og skulle lande på lufthavnens bane 29, hvor uventet dis og tåge drev ind over lufthavnen.

Flyet skulle lande på instrumentflyvning, men piloten valgte at slå autopiloten fra under slutindflyvningen, fremgår det af rapporten.

Piloten opdagede ikke, at flyet lå under den angivne glide-vinkel og højde til instrumentlandingssystemet og afbrød ikke landingen i tide.

Straks før flyet ramte træerne, så piloten trætoppe foran sig, og han forsøgte at øge motorkraften for at stige - men for sent.

Først ramte flyets højre vingetip træerne og begyndte at rotere mod højre. Det gik ind i et spiraldyk, og højre vinge blev revet af.

Flyet fortsatte, og næsepartiet ramte skovbunden, mens halepartiet blev klemt fast i træerne, så flyet hang fast i en lodret position.

Havarikommissionen konkluderer, at havariet skyldtes pilotfejl, måske fordi han havde begrænset erfaring med instrumentflyvning og slog autopiloten fra.

Det øgede pilotens arbejdsbelastning, og flyet endte i en forkert glidevinkel og under den såkaldte 'beslutningshøjde', hvor piloten kan nå at korrigere.

Flyet lå ikke stabilt på instrument-indflyvningen, og piloten nåede ikke at afbryde slutindflyvningen i tide, skriver Havarikommissionen.