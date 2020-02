Derfor rykkede politiet talstærkt ud

Trusler med våben - som senere viste sig at være et luftgevær

Politiet mødte talstærkt op ved en adresse natten til torsdag i Felsted ved Aabenraa.

Sent i aftes ville vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi dog ikke løfte sløret for, hvad årsagen til den store politiaktion var. Men tidligt torsdag morgen oplyser vagtchef Henrik Sønderskov til Ekstra Bladet, at der var tale om trusler.

- Vi fik en melding om, at der var fremsat trusler, og at der var truet med et jagtgevær på en adresse i byen. Derfor valgte vi at sende en større styrke af sted, siger vagtchefen.

Mand anholdt

Det lykkedes politiet at anholde en 30-årig mand.

- Det skete uden større dramatik. På stedet fandt vi et luftgevær.

Vagtchefen oplyser, at der var tre mænd impliceret i sagen. Men hvad de var blevet uenige om, er vagtchefen ikke umiddelbart klar over.

Også en lægebil og en ambulance holdt klar under den storstilede politiaktion.

