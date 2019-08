Derfor rykkede politiet ud: Frygtede for lille piges sikkerhed

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det var frygt for, at en 27-årig mand ville gøre skade på sin fireårige datter, der fik politiet til at rykke talstærkt til Bispehaven i det vestlige Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De fik en anmeldelse klokken 11.56 om, at en 27-årig mand havde forskanset sig med datteren i en lejlighed på Hasle Centervej i Bispehaven i det vestlige Aarhus.

'Østjyllands Politi sendte flere patruljer til stedet for at få kontakt til den 27-årige mand, da der var frygt for, at han måske ville gøre skade på den 4-årige pige,' skriver de og fortæller videre:

'I forbindelse med aktionen blev de øvrige beboer i opgangen evakueret, da politiet ikke ville tage nogen chancer, inden man havde det fulde overblik over situationen. Der var dog på intet tidspunkt nogen fare for de øvrige beboere, skriver politiet.'

På stedet kunne man se politifok fra PET's aktionsstyrke. Aktionsstyrken er en specialuddannet enhed, der blandt andet kan hjælpe med vanskelige indsatsopgaver og gidselredning. Her bevæbnet med en sniper-riffel, der er en langtrækkende riffel med kikkertsigte og specialammunition. Foto: presse-fotos.dk

De fik hurtigt kontakt til personerne i lejligheden, hvor der løbende blev forhandlet og kommunikeret, inden det kort før klokken 16 blev besluttet at trænge ind i lejligheden.

'Indtrængningen forløb helt udramatisk, og den 27-årige mand blev anholdt uden problemer. Den fireårige pige var ikke kommet til skade og har det efter omstændighederne godt,' skriver politiet.

Den 27-årige mand er foreløbig blevet sigtet for trusler på livet og bliver nu kørt til afhøring på politigården i Aarhus. Her skal der tages stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen.

Politiet vil fortsat være i lejligheden nogen tid endnu for at foretage ransagninger og undersøgelser på stedet, men de evakuerede beboere har fået lov at vende retur til deres lejligheder.

Politiet havde sat en springpude op under lejligheden, der ligger på sjette sal.

Politiet er talstærkt til stede ved lejlighed