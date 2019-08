Derfor slap ASAP Rocky for fængsel

Den amerikanske rapper og hans to venner slog og sparkede en 19-årig mand af afghansk afstamning, mens han lå ned, og rapperen er også fundet skyldig i at have kastet offeret i jorden og trampet ham på armen.

Men de slipper alle tre med en betinget dom og skal derfor ikke tilbage bag tremmer i Sverige.

Det blev konklusionen på dommen i den meget omtalte voldssag, hvor den amerikanske stjernerapper var tiltalt for vold i midten af Stockholm, hvor han var i forbindelse med en koncert.

Stockholm Tingsrätt skriver i sammenfatningen af dommen, at de vurderer, at det samlede bevisbillede er kompleks.

De tiltalte har hævdet, at de handlede i nødværge, men det afviser retten blankt. Til gengæld mener retten heller ikke, at der er ført bevis for, at de tiltalte slog den forurettede med en glasflaske i baghovedet, som han ellers har forklaret, ligesom de heller ikke finder bevis for, at de har mishandlet ham med hele eller ituslåede flasker.

Den del var afgørende for udmålingen af straffen for overfaldet, der skete 30. juni i år. ASAP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, og hans venner blev anholdt natten mellem den 2. og 3. juli, efter han havde givet koncert i den svenske hovedstad.

I dommen fremgår det, at retten mener, at der er både skærpende og formildende omstændigheder.

I skærpende retning går, at de var flere personer, der sparkede og slog en mand, der lå ned.

Samtidig tager de hensyn til, at der var tale om et meget kortvarigt forløb på nogle sekunder, og at de skader, som den forurettede har fået, ikke har været meget alvorlige, ligesom de også vurderer, at de tiltalte, i det, der er kommet frem, forsøgte at komme væk fra den forurettede for at undgå sammenstødet.

- I en samlet vurdering vurderer tingrätten, at handlingen ikke var af så alvorlig karakter, at fængsel skal i betragtning i første omgang. Straffen er derfor fastsat til en betinget dom, skriver de.

Sagen har fået stor opmærksomhed, fordi den amerikanske præsident Donald Trump kastede sig ind i sagen efter at have fået en opringning fra Kim Kardashian West og Kanye West.

Han kontaktede den svenske statsminister Stefan Löfven og bad ham om at gå ind i sagen og få rapperen løsladt. Han måtte dog pænt afvise at blande sig i rettergangen.

Under retssagen i Stockholm var Donald Trump indirekte til stede, fordi han havde sendt en topdiplomat, der fulgte sagen.

ASAP Rocky og de to medtiltalte har mulighed for at anke dommen. Det skal ske inden for tre uger.