Designmøbler for over 250.000 kroner beslaglagt

Fyns Politi har beslaglagt designmøbler for over 250.000 kroner

I forbindelse med Fyns Politis efterforskning har politiet valgt at beslaglægge designmøbler til en værdi af 269.108 kroner.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en sag, hvor en far og søn tilbage i oktober blev anholdt på deres bopæl i forbindelse med hæleri og formodning om at have begået flere indbrud.

Efterforskningen peger efter alt at dømme på, at de to sigtede har solgt desingervarerne videre til intetanende privatpersoner.

De videresolgte design-genstande er blandt andet Poul Henningsen koglelamper, Hans J. Wegners Jakkens Hvile og Y-stole i sort eg og andre varer, oplyser politiet.

Politiet opfordrer derfor til, at man tænker sig godt om, inden man takker ja til møbler fra fremmede personer.

- Vi anbefaler, at man tænker sig godt og grundigt om, når man køber brugte ting særligt på nettet. Specielt ved designervarer og andre ting, hvor prisen er høj, og hvor ”ejeren” ikke kan fremvise en kvittering eller et andet form for bevis for ejerskab, der bør borgere være særligt agtpågivende. Det er ærgerlige penge at tabe og specielt i den prisklasse, siger politikommisær hos Fyns Politi, Finn Wegner.

Fyns Politi har ikke yderligere kommentarer til efterforskningen, da den stadig er undervejs.

Politiet oplyser desuden, at de ikke har valgt at sigte de privatpersoner, som har købt designermøblerne, da de er af den overbevisning, at hælervarerne er handlet i god tro.