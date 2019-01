Desperat søgen efter toårig: Nu er de stødt på nye problemer

Håbet er for alvor ved at svinde helt ud for den lille toårige Julen Rosello, der søndag 13. januar faldt ned i en over 100 meter dyb nedlagt brønd i forbindelse med, at han legede med sin fætter ved en gård i byen Totalán ved Malaga.

Spanske ingeniører måtte hurtigt kaste sig over opgaven med at udregne en plan for, hvordan man kunne komme ned til drengen, idet man hurtigt indså, at det ikke ville være muligt at komme ned i det hul, han faldt ned i, fordi der faldt jord ned idet drengen faldt ned.

Man kom derfor frem til den plan, der nu bliver arbejdet med, nemlig at udgrave en skakt parallelt med brønden, hvorfra man vil grave sig horisontalt ind til brønden.

Oprindeligt var håbet, at den plan ville være blevet ført ud i livet allerede søndag, men løbende er man stødt på udfordringer, der har betydet, at man har måttet rykke den tidsplan.

Og efter at man ellers troede, at man onsdag ville kunne nå ind til drengen, viste det sig tirsdag, at der var yderligere udfordringer.

Således havde man gravet den 72 meter dybe skakt færdig, men det viste sig imidlertid, at det metalrør, som skal sænkes ned i skakten, ikke kunne komme hele vejen ned igennem skakten, hvorfor man har måttet rette yderligere til. Det skriver El Pais.

Sent i aftes måtte man hive metalrøret op igen, efter man havde forsøgt at sænke det ned. Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix

24 timers gravearbejde

Først når det er lykkedes at få røret ned i skakten vil man kunne sænke et bur med folk ned og begynde at grave horisontalt hen mod det hul, Julen faldt ned i. Ifølge El Pais blev man klokken 6 onsdag morgen færdig med at tilpasse skakten, og man kan derfor arbejde med at nedsænke røret, inden man kan gå videre til næste skridt.

Mens holdet af redningsfolk og ingeniører i de foregående dage er kommet med prognoser for, hvornår man vurderer man vil være inde hos drengen, ønsker man ikke længere at komme med den slags forudsigelser på grund af de problemer, man er stødt på undervejs.

Det er dog tidligere blevet meldt ud, at man forventer, at det horisontale gravearbejde vil tage omkring 24 timer, hvorfor man altså tidligst torsdag kan forvente, at man vil være nået ind i den nedfaldne brønd. Gravearbejdet skal foregå uden større maskiner og sprængstof på grund af det svært tilgængelige område og af hensyn til drengens og medarbejdernes sikkerhed.

Håber svinder ud

På det tidspunkt vil det formentlig være tvivlsomt, at den lille dreng stadig er i live. Siden han faldt ned sidste søndag har det ikke været muligt at forsyne ham med mad eller drikke, og han kan desuden have slået sig undervejs i faldet.

Ikke desto mindre er redningsarbejdet hele tiden foregået med udgangspunkt i, at drengen stadig er i live.