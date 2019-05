'Desperate Housewives'-stjerne tilstår bestikkelse

'Desperate Housewives'-stjernen Felicity Huffman har mandag ved retten i Boston tilstået, at hun snød og svindlede for at få sin datter optaget på et prestigefyldt universitet i USA.

Felicity Huffman, 56, betalte 15.000 dollars – cirka 100.000 kroner – i bestikkelse for at sikre datteren et topresultat i en optagelsesprøve.

Anklageren kræver Huffman idømt en bøde samt fire måneders fængsel, skriver Associated Press.

Huffman, der er gift med skuespiller William Macy, er en mindre fisk i sagen. Andre forældre har betalt op til 500.000 dollars for at få deres barn ind på drømmestudiet.

Felicity Huffman, 56, erkender, at hun snød for at sikre datteren et topresultat i en optagelsesprøve. Foto: AP

Der er tale om bestikkelse for i alt 25 millioner dollar. Anklageren kalder sagen den største skandale om optagelse på amerikanske universiteter, som justitsministeriet har efterforsket.

Huffman har tidligere sagt, at hun ’skammer sig’ over at have deltaget i svindlen.

- Jeg vedkender mig min skyld og tager det fulde ansvar for mine handlinger og konsekvenserne heraf, siger hun og forklarer, at hendes datter var uvidende om svindlen.

Sportsudøver

I alt 46 personer - herunder kendte erhvervsfolk og skuespillere - blev anholdt i marts. Også skuespillerinden Lori Loughlin, der spillede med i den amerikanske tv-serie 'Hænderne Fulde', er sigtet. Hun har hidtil nægtet sig skyldig i sagen.

Ifølge anklagerne har forældrene siden 2011 betalt en person til at bestikke ansatte på skolerne.

Deres børn er derefter blevet registreret som eksempelvis dygtige sportsudøvere, hvilket kan føre til optagelse. De kan også have fået registreret højere karakterer.