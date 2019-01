Det betyder blæsevejret for morgentrafikken

Onsdag morgen kan vejret - især hvis man er på cykel - synes særdeles blæsende.

En relativt kraftig vind fra nord har siden tirsdag aften ligget ind over landet, og det betyder også visse udfordringer for den firhjulede trafik.

Således gør Vejdirektoratet opmærksom på, at man være varsom, når man krydser landets broer, der går fra øst mod vest.

- Man må forvente, at det kommer til at blæse en del det meste af dagen, og så vil det formentlig variere, hvornår vi fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer, og hvornår vi blot siger, at man skal være opmærksom på blæsten, siger Jimmi Nyrup, vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter, til Ekstra Bladet.

Onsdag morgen frarådet det således at krydse Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer, mens det samme gør sig gældende Langelandsbroen.

På Lillebæltsbroen, Alssundbroen og Sallingsundbroen bliver der foreløbig blot advaret mod den kraftige vind, men det frarådes altså foreløbig ikke at krydse broerne.

Den relativt kraftige vind ventes at aftage i løbet af eftermiddags- og aftentimerne.

Den kraftige blæst har ikke alene budt på vanskeligheder for trafikken.

Således er beredskabet på Fyn også blevet sat på ekstraarbejde, idet vinden har ført til forhøjet vandstand på det nordlige Fyn.

Fynboerne ser dog foreløbig ud til at være sluppet nådigt fra den forhøjede vandstand, idet få borgere har meldt om problemer.

