Ekstra Bladet har talt med en beboer til en nabobygning, der beretter om, hvordan hun har oplevet branden, der i skrivende stund endnu er i gang på Adelgade i København.

- Der har været en masse plastik oppe på taget, men det er brændt fuldstændig væk. Nu står der flammer deroppe, siger beboeren.

Voldsom brand i København under kontrol

- Jeg kan også se røgdykkere på taget, mens de også sprøjter med skum. Samtidig kan jeg se, at ilden på en måde er dryppet ned, så der faktisk er ild i persienner nede på, hvad der ligner anden etage.

Særligt er der en ting, som bekymrer hende.

- Det, der gjorde mig mest utryg, var, at jeg tydeligt kunne se, at der stod en gasflaske på taget. Lige nu kan jeg ikke se, om de har fået fjernet den.

Hun beretter videre om, hvordan hun kan se, at man har rejst en stor kran op i forbindelse med slukningsarbejdet, mens en kæmpe drone ligeledes er sendt i luften.

Branden brød ud lidt efter 11, og ifølge politi og beredskab er der tale om en tagbrand.

Under kontrol

Klokken 12.20 fortæller vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen, at man så småt er ved at have styr på branden.

- Vi har iværksat en omfattende slukningsindsats, og den har god effekt. Vi har ikke slukket branden, men den er godt under kontrol, siger han.

Politi og brandvæsen modtog anmeldelsen klokken 11.

De umiddelbare meldinger lyder på, at der ikke er nogen tilskadekomne ved branden.

En person, som var inde i bygningen, fortæller til Ekstra Bladet, at man forsøgte med seks skumslukkere at slukke et lille stykke tagpap, der var gået ild i.

Det lykkedes dog ikke, og derefter spredte det sig til syv paller med tagpap.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har man fået stoppet røgudviklingen.