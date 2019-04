Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En brand i en industribygning på J. Schilgen Vej 7 i Tinglev udvikler kraftig røg, der driver indover boligområdet i byen.

Det har fået Syd- og Sønderjyllands Politi til at advare borgere mod røgen og holde sig på god afstand.

Beboere i områderne Hybenvænget, Brombærvænget, Merianvænget og Mosevang bedes holde sig indendøre, lukke vinduer og standse ventilationen, oplyser politiet nu i en beredskabsmeddelelse.

- Det er politiet. Røgen er giftig. Kom væk!, råber en betjent, der opholder sig ved bygningen, ifølge Jyskevestkysten.

- Det ryger rigtig kraftigt, og brandslukningen forventes at vare minimum tre timer endnu, uddyber Søren Strægaard, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Den brændende virksomhed, Polyloop, arbejder med genanvendelse af plastik.

- Oplever man gener efter at have været udsat for røgen, skal man kontakte læge, siger vagtchefen.

Hvor giftig røgen er, kan han ikke udtale sig om.

- Ordren om, at folk skal holde sig indendørs, kommer fra brandvæsnets indsatsleder.

Intet tyder på, at der er personer i den brændende bygning, og det er endnu for tidligt for politiet at sige noget om årsagen til branden.

Togene holder ifølge DSB i skrivende stund stille mellem Tinglev og Sønderborg.

Anmeldelsen om branden indløb klokken 20.33.

Ekstra Bladet følger sagen.

