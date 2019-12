Det flyder med medicin og stoffer i udskældt fængsel

En 21-årig mand blev 28. december fundet død i Kragskovhede Fængsel under ukendte omstændigheder.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at fængslet ifølge myndighederne har store problemer med håndteringen af medicin. Men problemerne stopper ikke her.

En tidligere og nuværende indsat, der fungerer som supplerende fællesstalsmand, for de indsatte, retter en skarp kritik mod fængslet, fordi det ifølge dem vrimler med stoffer bag murerne.

Det er ikke kommet frem, hvad den unge mand døde af, men Ifølge fællestalsmanden er den unge mand formentlig død af en overdosis.

Det er ikke første gang, at en yngre indsat dør i Kriminalforsorgens institution i Jerup i Nordjylland.

I 2009 døde en lige så ung indsat under sit ophold som følge af en overdosis i fængslet, og i 2017 døde en 40-årig mand, efter at have stjålet 100 metadon-tabletter.

I forbindelse med dødsfaldet i 2017 rettede en anden talsmand for de indsatte en voldsom kritik mod fængslet til TV2 Nord.

Det er strengt forbudt

Den 12. december fik Kragskovhede Fængsel et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed for ikke at have styr på medicinhåndtering.

'Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at oplagringen af medicin i strid med de gældende regler herom og fejlene og manglerne i relation til medicinhåndteringen, samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden', konkluderer styrelsen.

Sundhedsmyndigheden kunne ved et tilsynsbesøg konstatere, at der ikke var styr på de indsattes medicinlister. Derudover konstaterede styrelsen, at der blev lagret alle typer af forskellige slags medicin - heriblandt afhængighedsskabende præparater - i et medicindepot til fælles brug.

Det er strengt forbudt:

'Ingen fængsler eller arresthuse har fået tilladelse til oplagring af medicin i medicinskabe/depoter,' skriver styrelsen i sin afgørelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke yderligere kommentarer til påbuddet, men myndigheden er blevet kontaktet af politiet i relation til dødsfaldet.

- Vi har foretaget et retslægeligt ligsyn, efter politiet bad os om det. Det er normal procedure i sager om uventede dødsfald, siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort, til Ekstra Bladet.

Nordjyllands Politi undersøger ifølge den presseansvarlige ved politikredsen, Christian Brinck, rutinemæssigt dødsfaldet. Herfra har man i skrivende stund ikke yderligere detaljer om dødsfaldet, som de kommende dage bliver efterforsket.

Tidligere indsat: - Folk sejler rundt på stoffer

- Der er ikke styr på en disse i det fængsel. Folk sejler rundt på stoffer. Jeg har intet dårligt at sige om de andre af kriminalforsorgens institutioner, og jeg har været i en hel del af dem, men i Kragskovhede Fængsel er det tragisk, man ikke tænker mere på at tage sig af folks ve og vel, siger den dømte bedrager Per Ulrich Karpf til Ekstra Bladet oven på den seneste hændelse i fængslet.

Den dømte storsvindler Per Ulrich Karpf, som blandt andet afsonede i Kragskovhede Statsfængsel, kalder institutionen for et tragisk sted. Foto: Philip Davali.

- Det burde ikke være muligt, når man er i Kriminalforsorgens varetægt, tilføjer, den snart 39-årige mand, som blandt andet bærer øgenavnet jetset-bedrageren og har afsonet en lang fængselsstraf for økonomisk kriminalitet.

- Han var helt væk på piller

Supplerende fællestalsmand for de indsatte ved Kragskovhede Fængsel, Mathias Spleth, genkender billedet af narkoproblemer i fængslet. Han fortæller også, at der er meget medicin i omløb.

Meget tyder ifølge ham på, at der er tale om en overdosis.

- Aftenen før var han (den afdøde red.) tydeligvis helt væk på piller, men vagterne valgte alligevel at give ham medicin om aftenen, siger supplerende fællestalsmand Mathias Spleth til Ekstra Bladet.

Ifølge fællestalsmand, som sidder inde for dødstrusler og ulovlig våbenbesiddelse, er problemerne graverende:

- Vagterne varetager ikke de sikkerhedsmæssige og personmæssige foranstaltninger. På nuværende tidspunkt er det særligt kokain og amfetamin, der er i omløb, men også piller og benzopræparater. Det flyder over det hele, siger Mathias Spleth.

Vil ikke forholde sig til narkoproblem

I fængselsledelsen ønsker man hverken at gå i detaljer om dagligdagen i det udskældte fængsel eller om dødsfaldet lørdag morgen.

- Vi tager det ulykkelige dødsfald i julen meget alvorligt. Sagen vil blive undersøgt grundigt, og dødsfaldet vil efter fast praksis også blive indberettet til Folketingets Ombudsmand. Jeg ønsker ikke at spekulere i årsager og har derfor ikke yderligere kommentarer til sagen, siger Institutionschef Lene Theilgaard til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har jagtet en kommentar på udtalelserne fra Per Karpf og Mathias Spleth, men det har Kriminalforsorgen ikke ønsket at give.