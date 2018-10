Det ved vi om den anholdte: Hillary-hader, stripdanser og kendt kriminel

Under stor dramatik blev den 56-årige Cesar Sayoc fra Florida fredag anholdt og sigtet i sagen om 12 brevbomber, der i løbet af denne uge er sendt til en række fremtrædende amerikanere, alle kendt som modstandere af præsident Trump.

Ifølge oplysninger fra FBI på en pressekonference i USA’s justitsministerium fredag aften er den anholdte identificeret ud fra både fingeraftryk og dna på kuverterne.

På pressekonferencen nægtede topfolk at udtale sig om politiske motiver i sagen.

– Men vi mener, at vi har den rigtige fyr, lød fra FBI’s direktør Christopher Wray.

Lang straffeattest

Sayoc blev anholdt sidst på eftermiddagen dansk tid under betydelig dramatik på en parkeringsplads nær området, hvor han bor.

Og trods FBI's tavshed vælter informationer frem om manden fra offentligt tilgængelige arkiver, politikilder og personer i området.

New York Times skriver, at han var en lang straffeattest i Florida. Det begyndte med sigtelser for tyveri, narko og svindel tilbage i 1991. Få år efter skal en kvinde have anmeldt ham for vold.

Men han har også været anholdt og sigtet for bombetrusler i 2002, skriver flere medier med henvisning til det offentlig tilgængelige kriminalregister. Ifølge CNN skal hans besked have lydt, at 'det bliver værre end 11. september", skriver tv-kanalen med henvisning til politirapporter.

Overblik: De fik tilsendt bomber De seneste i rækken af fremtrædende personer i USA, der har fået tilsendt mistænkelige pakker, er skuespiller Robert De Niro og tidligere vicepræsident Joe Biden. Det skriver flere medier torsdag. Det er med de fleste af pakkerne blevet bekræftet, at de har indeholdt rørbomber med glasstykker i. Men ingen af dem er detoneret, og ingen er kommet til skade. Her kan du få et overblik over, hvor de i alt ni pakker er fundet, og hvem der har fået dem tilsendt: * George Soros, milliardær og økonomisk donor til demokratiske politikere. Den første af pakkerne havde milliardæren George Soros som mål og dukkede op mandag i en postkasse uden for hans hjem i New York. * Hillary Clinton, demokraternes præsidentkandidat i 2016. Secret Service opsnappede sent tirsdag en bombe sendt til den tidligere præsident Bill Clinton og tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton. * Barack Obama, demokrat og præsident fra 2009 til 2017. En lignende pakke er også forsøgt sendt til tidligere præsident Barack Obama. Den blev opfanget af Secret Service tidligt onsdag. * CNN og tidligere CIA-chef John Brennan. En pakke med tidligere CIA-chef John Brennans navn på blev sendt til CNN, som evakuerede sin bygning onsdag. Bomberyddere fra politiet fjernede pakken. Brennan bidrager med jævne mellemrum til CNN. * Eric Holder, demokrat og tidligere justitsminister, samt demokratisk kongresmedlem, Debbie Wasserman Schultz. En pakke sendt med forkert adresse til Eric Holder blev sendt retur til det demokratiske kongresmedlem Debbie Wasserman Schultz. Hendes navn var skrevet på returadressen, og hendes kontor blev evakueret. * Maxine Waters, demokrat og medlem af Kongressen. Onsdag kom det frem, at FBI var i gang med at efterforske to mistænkelige pakker, der var adresseret til Maxine Waters. * Robert De Niro, skuespiller. Torsdag er der fundet en mistænkelig pakke sendt til skuespilleren Robert De Niro. Den er magen til tidligere mistænkelige pakker i denne uge, som viste sig at indeholde rørbomber. Pakken er angiveligt sendt til en adresse i New York, hvor De Niro ejer en restaurant. Skuespilleren er en kendt Trump-kritiker. * Joe Biden, tidligere demokratisk vicepræsident. En pakke adresseret til tidligere vicepræsident Joe Biden blev fundet i en postcentral i den amerikanske delstat Delaware, fortæller lokale embedsmænd ifølge Reuters. Kilde: AP, CNN og Reuters. Vis mere Luk

Ved sin seneste anholdelse i 2015 blev Sayoc beskrevet som 180 cm høj med en vægt på 97 kilo. Han har brune øjne, sort hår og et ar på venstre arm. Han er født i Brooklyn, New York, flyttede med sin familie til Florida som barn og opgiver selv sin beskæftigelse som 'direktør'.

Her ses en af brevbomberne. Alle var forsynet med en label, der angav det demokratiske kongresmedlem Debbie Wasserman som afsender. Hun er valgt i Florida, hvor den anholdte bor. Foto: AP

Ifølge Miami Herald har han haft registreret flere virksomheder, blandt andet et cateringfirma.

I 2012 blev Sayoc begæret personlig konkurs, Dengang boede han hos sin mor. En håndskrevet notits i sagen oplyser, at han ikke ejer nogen møbler, oplyser New York Times.

NBC News skriver, at han skal have færdes meget på stripklubber og selv optrådt som både erotisk danser og udsmider. 'Han har en krop som en klippe', og 'han er en løsgående kanon', siger Sayocs fætter til tv-stationen.

I USA skal man registrere sig for at stemme ved valg, hvad langt fra alle gør. Men Sayoc står opført i valgregistret - som republikaner.

På Twitter er der i timerne efter hans anholdelse offentliggjort adskillige billeder, hvor Sayoc angiveligt deltager i republikanske valgmøder og begejstret vifter med Trump-plakater. At det er den rigtige mand, som optræder på billederne, er ikke bekræftet.

Men ifølge New York Times og andre medier var hans varevogn overklistret med Trump-mærkater, før den blev dækket til med en presenning og kørt væk af politiet.

Den anholdtes bil var overklistret med politiske budskaber til støtte for Trump. Foto: Ritzau Scanpix

Miami Herald skriver, at Sayoc på sin Facebook-profil har billeder, hvor han er iført en Make America Great Again-kasket. Det var Trumps succesfulde slogan op til præsidentvalget i 2016.

På sociale medier har hele sagen om brevbomberne fået hashtagget #MAGAbomber efter denne politiske parole.

Avisen fortæller, at Sayoc ikke har været aktiv på Facebook siden september 2016, to måneder før Trump vandt præsidentvalget.

Men inden da har han lagt videoer ud fra et Trump-valgmøde og negative oplysninger om Demokraterne. Han skriver også om islam, der kaldes 'en barbarisk ond kult'.

Også Hillary Clinton bliver svinet til.

I et usammenhængende opslag skriver han angiveligt blandt andet, at 'hun har fået mange henrettet'.

Gensidige beskyldninger

Siden bomberne begyndte at dukke op mandag, har Demokrater og republikanere gensidigt beskyldt hinanden for at bære ansvaret.

Mange anklager præsident Trump for med sin voldsomme retorik mod kritikere at kan have fremvokeret de voldelige handlinger.

Omvendt siger folk på højrefløjen, at der kan være tale om en aktion iscenesat af Demokrater under 'falsk flag' for at skabe sympati for partiet frem til midtvejsvalget.