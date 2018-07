DF glæder sig over imam-tiltale

63 debattører appellerede forrige år i et åbent brev til Folketinget om ikke at vedtage en paragraf, som gør det muligt at kriminalisere visse ytringer fra religiøse forkyndere.

Bestemmelsen blev vedtaget 1. januar 2017 og er nu for første gang taget i anvendelse i tiltalen mod en imam fra Nørrebro, som er anklaget for at bifalde drab på jøder i en fredagsprædiken.

- Det er tale om grove udtalelser, og jeg mener, at det er helt rigtigt, at retten nu får lejlighed til at vurdere sagen, siger vicestatsadvokat Eva Rønne fra Rigsadvokaten.

Hos Dansk Folkeparti er man godt tilfreds med tiltalen.

- Det er glædeligt, at paragraffen bliver taget i brug. Da vi indførte den i sin tid, blev loven kritiseret, fordi den begrænsede religionsfriheden, hvilket den også gjorde og fortsat gør. Men det var vigtigt for os at signalere, at der netop er grænser, og at man ikke kan tillade sig hvad som helst med henvisning til ens religiøse overbevisning, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Kritikerne af bestemmelsen mente ikke, at lovgivningen ville indskrænke religionsfriheden alene, men også ytringsfriheden og kaldte udviklingen 'et farligt skifte i den retslige beskyttelse af ytringsfriheden'.

Det synspunkt er Martin Henriksen ikke enig i.

- Da vi foreslog det fra Dansk Folkepartis side, skete det med henvisning til grundloven, som klart siger, at religionsfriheden kan begrænses, hvis noget strider imod sædeligheden eller forstyrrer den offentlige orden. Jeg håber, at vi i fremtiden vil se, at der bliver rejst flere sager over for imamer, siger Martin Henriksen.

Ifølge vicestatsadvokat Eva Rønne er det lovligt at citere religiøse skrifter som Koranen og Bibelen, mens det er strafbart, hvis eksempelvis drab på en befolkningsgruppe bliver bifaldet, og at den religiøse forkynder samtidig gør ordene til sine egne.

- Det har altid været ulovligt at bifalde drab på en befolkningsgruppe, men det er nyt, at vi nu har en bestemmelse målrettet hadprædikanter, som kan give op til tre års fængsel, siger vicestatsadvokat Eva Rønne.

Imamen er ligeledes tiltalt efter straffelovens såkaldte racismeparagraf, § 266 b.

Straffesagen skal køre som en domsmandssag ved Københavns Byret, men er endnu ikke berammet.