DF: Mindst 24 års fængsel for graviddrab

Hvis man slår en gravid ihjel, skal ugerningen straffes som et dobbeltdrab og med fængsel på livstid for hvert drab.

Det foreslår Dansk Folkepartis Karina Adsbøl i kølvandet på drabet på en 31-årig kvinde, som var 22 uger henne i sin graviditet, i forrige weekend.

Gravid stukket ihjel: Ikke dobbeltdrab

Manden, der kostede hende livet, skal, hvis han dømmes for drab, ifølge Karina Adsbøl minimum 24 år i fængsel.

Der er i den eksisterende lovgivning ikke hjemmel til at idømme drabsmænd, som tager et liv og et ufødt barns liv, dobbeltstraf.

'Drab på en gravid kvinde kan ikke bedømmes som dobbeltdrab, for et foster er først beskyttet af paragraffen om manddrab efter at være blevet født', oplyste professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard forleden til Ekstra Bladet.

Den næsten 32-årige mand har ved et grundlovsforhør erkendt, at han forvoldte en 31-årig kvindes død i sidste weekend. Foto: Privat

Men det skal altså laves om nu, hvis det står til Karina Adsbøl, som sidder i Folketingets Retsudvalg og er opstillet for Dansk Folkeparti i Sydjylland.

'Den strafrabat, der i dag er ved at slå to mennesker ihjel, skal helt fjernes ved at skærpe straffen for dobbeltdrab eller drab på gravide', lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

Det er altså ikke kun drab på gravide, som skal udløse to gange livstid. Det samme skal gælde for dobbeltdrab.

Ifølge DF'eren skal en gerningsmand ved en sådan forbrydelse i øvrigt som minimum afsone 24 år, før man kan søge om prøveløsladelse.

- Jeg vil stille fremsætte forslag om det i folketingssalen, siger Karina Adsbøl, som ikke har drøftet forslaget med de øvrige medlemmer af retsudvalget endnu.

Hun understreger, at den skærpede strafudmåling kun skal tages i brug, når kvinden er synligt gravid, eller hvis gerningsmanden har kendskab til graviditeten.

Navnene på den afdøde og manden, der kostede hende livet, stod stadig på døren til lejligheden, da politiet fandt kvinden, som var blevet dræbt med adskillige knivstik. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Dansk Folkeparti har tidligere været fremme med et lignende forslag, som aldrig kom til afstemning. Det blev drøftet, efter at den højgravide, 32-årige Louise Borglit i november 2016 blev myrdet, da hun luftede sin søsters og svogers hund i Elverparken i Herlev.

Michael fandt højgravide Louise dræbt: - Jeg gik i chok

Drabet er aldrig blevet opklaret.

Den typiske straf for et drab ligger på 12 års fængsel, men alt efter omstændighederne kan straffen blive lavere eller højere og gå helt op til livstid.

I den tragiske sag fra Kolding er en 31-årig mand varetægtsfængslet. Han har erkendt at have forvoldt sin tidligere samlevers død, men nægter sig skyldig i manddrab.

Den jævnaldrende kvinde blev natten til mandag i sidste uge fundet død i den førstesalslejlighed, hvorfra den nu drabssigtede for nylig var flyttet fra.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få de øvrige partiers retsordføreres kommentarer til DF-forslaget.