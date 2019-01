Diamantbesat kunstværk stjålet fra dansk museum: - Det er det værst tænkelige

Knap var det nye år begyndt, før ukendte gerningsmænd slog til mod museet Trapholt i Aarhus og stak af med 2,3 kilo guld og cirka tusind diamanter.

Og indbruddet er nummer to i løbet af den sidste måned.

Det første stjålne værk er en 30 kilo tung Kay Bojesen-abe, mens det andet værk af lavet af Marco Evaristti, der især er kendt for at udstille fisk i blendere på netop Trapholt tilbage i 2000. Det stjålne værk 'Rolexgate' forestiller indgangspartiet til koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau og er lavet af guld og diamanter.

- Jeg var da ked af det, og det er forfærdeligt. Jeg sikrer, at alt er som det skal være på Trapholt, og så må man bare konstatere, at ligegyldigt hvor meget vi sikrer os, så kan der opstå uforudsigelige ting, siger museumsdirektør Karen Grøn.

- Udover brand, så er det det værst tænkelige, der kan ske.

Aben er lavet på Kay Bojesens værksted og er helt 95 cm høj. Foto: Trapholt.

Avanceret indbrud

Indbruddet, hvor Evaristti-værket i guld og diamanter blev stjålet, blev begået få minutter inde i det nye år.

- Vores alarm gik med det samme nytårsnat, da der var indbrud. Det var klokken tre minutter over midnat, så det er ret interessant timing, tyvene har valgt. Det er nok ikke et tilfældigt tidspunkt, de har valgt, siger Karen Grøn.

Af hensyn til politiets efterforskning vil hun ikke fortælle i detaljer om, hvordan indbruddene blev begået.

- Vi er jo ikke et pigtrådsindhegnet militærområde, men vi er sikret, som vi skal være, så det er nogle ret avancerede indbrud, der har været gjort, understreger hun.

Guld fra jøders tænder

'Rolexgate' er lavet af et Rolex-ur fra 1941, cirka tusind 11 karat diamanter og 2,3 kilo 18 karat guld.

- Det er ikke hvilket som helst guld. Marco var på rejse i Østrig på jagt efter en tank og kom op til en nazi-samler. På en hylde havde han et stort glas stående med guldtænder, og så spørger Marco, hvad det er for nogle tænder. Så siger samleren, at det er tænder fra Auschwitz, fortæller Karen Grøn.

- Marco får det selvfølgelig straks dårligt, men han køber tænderne, fordi det er vigtigt det her. Hjemme ved sig selv har han tænder fra sin egen bedstemor, der også er jøde. Så får han idéen til at lave et værk, der handler om at være neutral under Anden Verdenskrig.

Et Rolex-ur fra 1941 er indsat over porten. Foto: Trapholt.

Toget er lavet af hvidguld og besat med diamanter, mens skinnerne, som det kører på, er lavet af det geléagtige materiale agar. Foto: Trapholt.

Da Marco Evaristti stadig manglede en del guld for at kunne lave værket, skaffede han en masse guldtænder, der havde tilhørt jøder, fra Tel Aviv i Israel. Herefter lavede han indgangspartiet i guld med et diamantbesat tog, der kører ind gennem porten.

- Det er selvfølgelig et værk, som vi har haft under særlig sikkerhed her på Trapholt, også fordi det har en materiel værdi, siger Karen Grøn, som dog ikke vil sætte tal på værkets værdi på grund af efterforskningen.

Politiet efterlyser vidner, der har set noget usædvanligt omkring Trapholt 10. december og ved nytår. Har man oplysninger kan man henvende sig til Sydøstjyllands Politi på 114.