Diamantring, luksusbiler og både beslaglagt

Siden konkurserne i starten af februar begyndte at vælte ned over den fængslede luksusbilforhandler Kenneth Falke og hans familie, har kurator Søren Christensen Volder haft travlt med at beslaglægge aktiver.

Og det er alt fra luksusbiler til heste til diamantringe.

Ifølge Kenneth Falkes hustru var hendes diamantring til en kvart million blevet stjålet, lige inden hun var gået personligt konkurs. Men Søren Christensen Volder har nu fået fingrene i den.

- Da jeg var ude på adressen, kunne jeg konstatere, at der var tegn på indbrud. Og efterfølgende er jeg kommet i besiddelse af diamantringen, men jeg kan ikke komme nærmere ind på baggrunden, siger han til Ekstra Bladet.

Hans store fokus har været på at finde luksusbiler.

- Vi kan konstatere, at selvom selskaberne på papiret skulle have rådighed over små 100 luksusbiler af mærker som f.eks. Bentley, Ferrari, Aston Martin og Porsche, så var der den dag, jeg kom ud til virksomheden, kun en håndfuld biler, hvoraf de fleste var skadede.

Kurator har beslaglagt omkring 50 luksusbiler. Her er nogle af dem. Foto: Ekstra Bladet

På et stort græsareal står nogle af de beslaglagte luksusbiler parkeret. Foto: Ekstra Bladet

Mercedes-fund i Bulgarien

Ud over at politiet har beslaglagt omkring ti af bilerne, så har han i samarbejde med leasingselskaberne fundet frem til omkring 50 biler hos forskellige mennesker, der har haft bilerne til rådighed.

Senest fandt han en Mercedes S 350 i Bulgarien, ligesom der tidligere er fundet biler i Tyskland – både hos private og forhandlere.

Han bekræfter samtidig, at der er blevet beslaglagt to både, som et af selskaberne har ejet. En i Vejle og en i Spanien. Der er forlydender om endnu en båd i Dubai, men det er endnu ikke verificeret.

Sagen kort En lang række selskaber tilknyttet luksusbilforhandleren Kenneth Falke fra Kolding er gået konkurs i starten af februar. Ifølge kurator Søren Christensen Volder er der mistanke om 'massivt svindel i millionklassen'. Selvom det er Falkes hustru, der har stået som ejer og direktør, mener kurator, at det er Kenneth Falke, som har styret hele koncernen. Det har hustruen også selv erkendt i Skifteretten. Kort inden konkurserne var en realitet, blev en af Falkes ansatte indsat som direktør og ejer. Ifølge den ansatte var han ikke vidende om det. Udover selskaberne er Kenneth Falke og hans hustru også gået personligt konkurs. Kenneth Falke sidder for tiden varetægtsfængslet for ulovlig våbenbesiddelse.

Båden som er fundet i Spanien. Privatfoto

Sådan ser båden i Vejle ud. Privatfoto

Heste fjernet

Derudover er nogle heste også blevet beslaglagt fra bilhandlerens liebhaverbolig.

- Der er fjernet et antal heste fra den private ejendom, og vi er ved at undersøge ejerskabet til disse, siger han.

Arbejdet er dog ikke helt nemt, da det kan være svært at se, hvem der ejer hvad.

- Det virker, som om det har været en bevidst strategi ikke at lægge sig fast på ejerskabet af de forskellige aktiver. Sådan at man har kunnet flytte det rundt efter forgodtbefindende, alt efter hvad der lige har virket mest opportunt i øjeblikket.

Kenneth Falke oplyser via sin advokat, at han ikke har nogen kommentarer til sagen.