Diplomater anholdt: Havde kufferter fulde af heroin

Tyske myndigheder har anholdt to formodede heroinsmuglere, skriver toldmyndighederne i Dresden i en pressemeddelelse.

De godt 70 kilo heroin var pakket ned i kufferter.

Anholdelsen skete på Autobahn 17 ved Bad Gottleuba nord for grænsen til Tjekket. Her gennemførte toldvæsnet en rutinekontrol af køretøjer, og tidligt om morgenen udså toldvæsnets personale sig en grå Mercedes, som man gerne ville underkaste et nærmere eftersyn.

I bilen sad to mongolske statsborgere, der begge fremviste diplomatpas og som på den baggrund protesterede mod toldernes interesse i bilen.

Tolderne kontaktede derfor det tyske udenrigsministerium i Berlin. Her viste det sig, at der ikke forelå en diplomatisk akkreditering for de to mongoler eller deres bil i Tyskland, hvorfor de ikke ikke kunne dække sig bag diplomatisk immunitet.

Efter at formalia således var overstået åbnede tolderne bilens bagagerum, hvor man fandt 140 pakker på hvert et halvt kilo heroin.

Samtidig blev de to mongoler anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet. Det lokale delstatspoliti efterforsker nu narkosagen i samarbejde med toldmyndighederne.