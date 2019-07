Diplomatisk drama: Gigantisk skib kapret

En 330 meter lang supertanker under Panamas flag er torsdag blevet kapret og stormet af de såkaldte Royal Marines fra Storbritannien.

Dramaet fandt sted ud for Gibraltars kyst, hvor et hold på 30 mænd fra den britiske flåde samt 16 betjente fra Gibraltar stormede og kaprede supertankeren Grace 1.

Ifølge Gibraltars førsteminister, Fabian Picardo, var årsagen til den vovede mission, at der var mistanke om, at skibet var på vej til Syrien med olie fra Iran.

Foto: Ritzau Scanpix

- Vi havde grund til at tro, at Grace 1 havde olie ombord, som skulle fragtes til et raffinaderi i den syriske by Baniyas. En enhed, som er underlagt EU's sanktioner mod Syrien, siger Fabian Picardo, mens han takker alle involverede parter ifølge BBC.

Efterfølgende har Irans udenrigsminister reageret prompte, og han har på iransk stats-tv fortalt, at den britiske ambassadør i Iran er blevet kontaktet med henblik på at tale om en 'ulovlig kapring' af et iransk skib.

Angiveligt skulle selve missionen være foregået uden den store ballade, men det dramatiske efterspil er stadig i fuld gang.

Foto: Ritzau Scanpix

Også den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, har blandet sig i sagen, mens en talsmand for Theresa May har anerkendt den konsekvente handling fra Gibraltars side.

Congratulations to Gibraltar & @RoyalMarines for this bold move to enforce Syria sanctions. Their swift action has denied valuable resources to Asad’s murderous regime. https://t.co/XP5cq5bsVt — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4. juli 2019

Iføge Marine Traffic vejer Grace 1.300.579 tons og er 330 meter langt. Det svarer til tre fodboldbaner.