Direktør får personlig bøde på 12.000 kroner

En forhenværende direktør for et eventbureau er idømt en personlig bøde for alkoholreklame

Retten på Frederiksberg har idømt en forhenværende direktør for et eventbureau i København en personlig bøde på 12.000 kroner for en alkoholreklame.

Manden, der arbejdede for et nu ophørt evenbureau, er dømt for overtrædelse af markedsføringsloven. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Alkoholreklamen, der blev publiceret på Facebook, var rettet mod unge under 18 år, og derfor var markedsføringen ulovlig.

'Det er rettens opfattelse, at den […] citerede tekst fra Facebooksiden er i strid med forbuddet i markedsføringslovens § 11, stk. 2, da den indeholder henvisninger til alkohol og er rettet mod blandt andet unge under 18 år, og da den er foretaget på Facebook, hvorved den er udbredt til en større kreds af unge,' står der i kendelsen.

I kendelsen lægges det også til grund, at tiltalte var bekendt med problemstillingen om markedsføringen.

To sager

Sagen handler om to sager. Den ene handlede om arrangementet 'Intro Festen' i september 2016, hvor bureauet reklamerede med teksten:

'Vi har selvfølgelig sørget for fri bar i øl/cider den første time! Glæd dig til en sanseløs nat med beerpong, instawall og kun det bedste musik fra vores pladevendere.'

Det andet arrangement var en 'puttevelkomst' i august 2016. Her lød teksten:

'Snup en øl eller to, tusch og en put derhjemme fra! […] Drik dig i hegnet! […] Hvad der sker efter dette – Kan kun promillen fortælle!'

Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen understreger ulovligheden i at markedsføre alkohol rettet mod unge under 18 år.

- Dommen slår endnu en gang fast, at markedsføring af alkohol rettet mod en målgruppe, der er under 18 år, er forbudt. Det er underordnet, om der faktisk bliver serveret alkohol til unge under 18 til arrangementerne, da forbuddet i markedsføringsloven alene vedrører markedsføringen, siger hun.