Direktør får tre års forbud mod chefposter

Den tidligere stifter og direktør for selskabet Hesalight, Lars Nørholt, har fået forbud mod at stå i spidsen for danske selskaber de næste tre år.

Det skriver Børsen på baggrund af en aktindsigt i en afgørelse fra Retten i Roskilde. Her lyder det:

- Det må antages, at Lars Nørholt på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomheder, skriver Børsen.

Lars Nørholt er tiltalt for svindel for mere end 500 millioner kroner i belysningsselskabet Hesalight, der gik konkurs i 2016.

Det er gået ud over en stribe selskaber, herunder Pensam, Pension Danmark og Københavns Andelskasse.

Han er ligeledes tiltalt for dokumentfalskneri og mandatsvig for 61,4 millioner kroner.

Hverken Lars Nørholt eller hans advokat, Arvid Andersen fra SJ Law, har ønsket at kommentere konkurskarantænen over for Børsen.