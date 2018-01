Direktør for kendt tøjmærke forsvundet til søs

Topchefen for det kendte sportsmærke Boardriders, der tidligere hed Quicksilver, Pierre Agnes, er meldt savnet, efter han tog ud og sejle tirsdag morgen.

Det skriver flere internationale medier herunder BBC og ABC.

Den 54-årige direktør sejlede ud fra kysten i det sydvestlige Frankrig, og de franske myndigheder har efterfølgende fundet hans båd på strand ved Hossegor - en berømt surferstrand ikke langt fra Biarritz..

Pierre Agnes skulle på en tidlig fisketur, som han havde gjort mange gange før, da han forsvandt. Under turen meddelte han de lokale havnemyndigheder, at han blev nødt til at udskyde sin tur tilbage på grund af tåge.

Myndighederne har ledt hele tirsdagen efter den forsvundne direktør. Helikoptere blev sat i luften og flere både var på vandet for at lede efter ham.

Politiet ved endnu ikke, om den 54-årige Pierre Agnes sejlede ud alene.

Området, hvor Agnes sejlede ud, er både berømt og berygtet for sine til tider voldsomme bølger. Derfor flokkes mange surfere også til stranden. Tirsdag blev der meldt om store bølger, selvom der ikke var meget vind.

Pierre Agnes blev administrerende direktør for Quicksilver i 2015. De er kendt for at lave snowboard- og surftøj. For nyligt skiftede selskabet, der også huser skateboard-skomærket DC Shoes og kvindetøjmærket Roxy, navn til Boardriders.