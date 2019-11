Direktør likvideret på åben gade: Nu har politiet fået et gennembrud

To er fængslet, og to er løsladt i drabssagen fra Helgolandsgade, hvor en 39-årig blev skudt for øjnene af sin højgravide hustru

Et halvt år efter likvideringen af en 39-årig direktør i Helgolandsgade på Vesterbro i København har politiet fået et gennembrud i opklaringen.

I tirsdags blev fire mænd fremstillet i et hemmeligt grundlovsforhør i Københavns dommervagt og sigtet i forbindelse med drabet, hvor en maskeret pistolmand steg ud af en Audi og gik målrettet hen til den 39-årige og dræbte ham med en serie skud på tæt hold.

Det skete for øjnene af den 39-åriges højgravide hustru og flere chokerede vidner. Parret havde været til fødselsforberedelse sammen.

I mandags slog politiet til i en storstilet aktion rundt om i København, hvor fire mænd blev anholdt, blandt dem en 28-årig, der har relation til den midlertidigt forbudte bande LTF.

Tirsdag blev de fire mænd fremstillet i grundlovsforhør bag såkaldt dobbelt-lukkede døre, hvor deres identitet og sigtelserne mod dem holdes skjult. Hemmeligholdelsen skyldtes, at politiet mener, at der er medgerningsmænd på fri fod.

To fængslet, to løsladt

I dommervagten, hvor de sigtede var bevogtet af 14 politibetjente, var den 28-åriges LTF-tatoveringer meget synlige.

Tykke sagsmapper blev delt ud til forsvarerne, og der blev rullet en tv-skærm ind i dommervagten, så der kunne vises videooptagelser. Efter et syv timer langt retsmøde blev to af de sigtede varetægtsfængslet, mens de to andre blev løsladt af dommer Jens Stausbøl.

Politi: Gik målrettet efter at dræbe

Løsladelserne kom på tværs af politiets begæring om varetægtsfængsling af alle. Når to er løsladt er formålet med hemmelighedskræmmeriet nærmest forspildt, fordi de løsladte jo kender politiets bevismateriale i sagen.

Men løsladelserne er ikke blevet kæret af anklagemyndigheden til landsretten. Det bekræfter efterforskningsleder Brian Belling.

– Vi fortsætter efterforskningen. Vi eftersøger flere medgerningsmænd, men ellers har jeg ingen kommentarer, siger Brian Belling.

Million-svindel

Drabet på den 39-årige skete ved højlys dag 7. maj kl. 13.22 og vidner hørte fem-seks skud. Den 39-årige blev blandt andet ramt i hovedet. Drabsmanden sprang ind i en Audi, der ventede med en chauffør og bilen forsvandt i høj fart. Godt en time senere blev bilen brændt af i Høje Taastrup.

Flugtbilen blev brændt af i Høje Taastrup godt en time efter drabet. Foto: Kenneth Meyer

Efterforskningen af drabet har ført til en sag om million-svindel med moms. Den dræbte var direktør i et håndværksfirma i Glostrup, som politiet mistænker for omfattende svindel med moms. Politiet har beslaglagt værdier for over ti millioner kr., herunder tre røde Ferrarier, som den 39-årige havde rådighed over, et næsten gældfrit hus i Rungsted og flere millioner kr. på bankkonti.

Momssvindlen efterforskes nu af bagmandspolitiet sideløbende med, at afdelingen for personfarlig kriminalitet i København efterforsket drabet.

