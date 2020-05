Direktør om røveri efter besøg af escortpige: - Fuck, nu er det slut

Retten i Helsingør, Ekstra Bladet: I et halvt døgn var den ungarske escortpige 'Elvira' på besøg hos en direktør og forretningsmand i hans strandvejsvilla i Snekkersten, og han betalte 12.500 kroner for hendes ydelser.

Men da pigen blev hentet af sine to 'chauffører', maste mændene sig ind i huset og sagde til direktøren: - Vi har et problem, vi skal tale med dig om. Du skylder os penge!

- Så var jeg godt klar over, at der var noget galt. At der var en afpresning i gang, forklarede direktøren onsdag som vidne i Retten i Helsingør. Her er tre mænd på 28, 41 og 47 tiltalt for røveri og trusler mod direktøren, men alle nægter sig skyldige.

Elvira blev kommanderet ud i bilen af mændene, og så startede et mareridt, der varede i cirka tre timer, hvor de ifølge direktøren truede og afpressede ham, først for 25.000 kr., så for 250.000 kr.

De rodede også huset igennem, og stjal hans datters smykker, hans computer og endte med at flygte i hans BMW Alpina.

'Farlig bagmand'

Undervejs ringede mændene til en tredje person, som de gav udtryk for, var den rigtigt farlige, deres 'bagmand'. 'Når han er færdig med folk, ender de i vejkanten,' lød deres trussel.

- Så bankede det på døren. Han blev lukket ind. Han havde blå latex-handsker på hænderne, og jeg tænkte 'fuck, nu er det slut', forklarede escortkunden i retten.

'Bagmanden' spurgte, om de to andre havde fundet en løsning på 'problemet', og de sagde, at det var ved at være i orden. 'Skal jeg så bede 'den lille fede' om at køre igen,' spurgte 'bagmanden'.

Tre tiltalt for røveri mod escortkunde: - Han bestilte kokain og en luder

Direktøren opfattede det som om, at en fjerde mand stod klar i kulissen til at gøre noget ved ham, hvis der ikke faldt penge.

- Jeg skyldte ikke noget

- Jeg skyldte ikke noget. Jeg betalte 5000 kr. kontant, da pigen kom, og jeg overførte 7500 kr. på Mobile Pay, da vi aftalte, at hun skulle blive der længere, forklarede direktøren. Han indrømmede, at han også købte et par gram kokain til pigen, fordi hun tydeligvis trængte til det.

'Problemet' opstod tilsyneladende, da direktøren fattede sympati for escortpigen, der var 'dødbange' for sine alfonser og ville væk fra dem. Hun ville gerne blive i huset.

Derfor ringede han til nummeret fra escortguide.dk og forklarede, at han var faldet i søvn, og at hun nu var forsvundet fra huset.

Pigen fortrød dog, så han ringede igen og sagde, at 'Hun er fundet. Ingen grund til panik', og at han havde fundet hende sovende i badekarret. Derfor kunne chaufførerne godt hente hende nu.

Brød ind i datterens lejlighed

Afhentningen tog dog den helt uventede drejning, at direktøren nu skulle betale endnu flere penge, fordi 'bagmanden' var blevet alarmeret om, at hans escortpige var 'forsvundet'. Hun havde været i huset længere end aftalt, så det kostede ekstra.

Direktøren havde ikke flere kontanter og tilbød, de kunne få en gammel Mercedes, der stod i garagen. Den ville de ikke have, fordi den var uden nummerplader.

- Jeg ville bare have dem ud af mit hus. Jeg var bange, forklarede direktøren.

Hans datter bor i et anneks i huset, men var ikke hjemme. Men han så, at en tredje person - måske den såkaldte 'bagmand', der kun var i hans hus tre-fem minutter - var brudt ind i datterens lejlighed og gik rundt og lyste med en lommelygte.

Da røverne forsvandt fra huset og flygtede i hans BMW, greb han en kniv i køkkenet og gik over i annekset, hvor alt var rodet igennem og datterens smykker stjålet.

Var i panik

- Jeg var helt i panik. Jeg ringede til en ven, der kom straks. De første fem minutter kunne han ikke forstå, hvad jeg sagde, fordi jeg var så rystet, men så kørte han mig til Helsingør Politigård, hvor jeg anmeldte det, forklarede direktøren.

Røveriet blev ifølge politiet opklaret, da den 28-årige tiltalte seks dage senere blev spottet af en politipatrulje i København i direktørens BMW. Det startede en biljagt med op til 171 km/t, og den endte i Vasbygade, hvor føreren mistede herrerømmet og bragede ind i en Ingo tankstation, hvor bilen brød i brand.

I retten viste senioranklager Kenn Jørgensen videoovervågning fra tankstationen, hvor to mænd flygter ud af den maste, brændende bil. De kan prise sig lykkelige over, at de ikke var klemt fast i vraget. Så var de brændt ihjel.

Dommen ventes onsdag i næste uge.

Den 28-årige tiltalte er svensk statsborger og kræves udvist. Han er tidligere dømt for røverier, vold og våben. Han har afsonet seks års fængsel for et hjemmerøveri, tre et halvt år for røveri mod et supermarked, tyveri og våben, og senest syv måneder for vold mod tjenestemand, blev det oplyst i retten.