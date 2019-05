Distortion-fest lukket før tid

Den første dag på gadefesten Distortion er endt brat et godt stykke tid før planlagt.

Det bekræfter festivalen over for Ekstra Bladet.

Det var planen, at festen skulle fortsætte på Rådhuspladsen i København indtil midnat, men omkring 22.30 måtte festivalen meddele, at Rådhuspladsen er lukket for i aften. Musikken på pladsen stoppede længe inden det.

- Foreløbig kender jeg ikke den præcise årsag ud over at det er af sikkerhedshensyn, siger presseansvarlig Mai Øvlisen til Ekstra Bladet.

Tidligere på aftenen måtte festivalen lukke for adgang til scenen ved Rådhuspladsen af pladshensyn.

- Der er formentlig tale om, at der er nogen, der har forsøgt at forcere et hegn, men det skal vi lige have endeligt overblik over, fortæller hun.

Dagen igennem har der været fest på Rådhuspladsen, men langt de fleste mennesker har fyldt gaderne på Nørrebro, hvor flere scener har været stillet op.

Mens de fleste scener har lukket klokken 22, var det altså planen at festen skulle rundes af på Rådhuspladsen. Det skete dog altså som bekendt ikke, da scenen måtte lukkes ned før tid af sikkerhedshensyn.

