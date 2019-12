DMI advarer: Pas på glatte veje

Tirsdag morgen skal trafikanter være særdeles opmærksomme, når de bevæger sig ud i morgentrafikken.

Temperaturen er nemlig under frysepunktet over i store dele af landet. Det giver risiko for glatte veje, oplyser DMI.

Det er især op gennem Jylland og Midtsjælland, der kan opleve glat føre i morgentimerne. Det skriver DMI på Twitter.

'En kold nat mange steder i landet, så vær opmærksom på risiko for glatte veje her til morgen', lyder det fra DMI.

Op ad dagen passerer en varmefront ind over landet fra vest. Det giver skyer, dis og regn tirsdag.

