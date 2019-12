DMI: Nu kommer frosten for alvor

Man skal huske hue og vanter, hvis man skal uden for en dør først på weekenden.

Allerede i de tidlige aftentimer fredag bliver det rigtig koldt. Ud på natten falder temperaturen helt ned til minus seks grader flere steder i landet.

Det melder DMI.

På Twitter skriver vejrtjenesten, at skyerne forsvinder over især Jylland, hvorfor man derfor skal forvente mellem to og seks graders frost.

Det betyder også, at man skal være påpasselig, hvis man skal ud og køre på vejene. Her er der nemlig risiko for rimglatte veje, lyder det fra DMI.

Der er i aften og i nat risiko for rimglatte veje.

Mere skyet

Resten af fredagen byder på klart vejr, oplyser DMI på sin hjemmeside.

'I aften og i nat perioder med klart vejr, i Jylland lokalt måske tåge, og i aften enkelte lokale byger mod sydvest ellers tørt'.

Lørdag bliver det til gengæld mere skyet, og derfor stiger temperaturen også en smule til mellem nul og fire graders varme.

