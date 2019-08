DMI udsender varsel: Risiko for skybrud

Tirsdag har allerede budt på en del regn fra morgenstunden flere steder i landet.

Ud på eftermiddagen har DMI udsendt et varsel om risiko for skybrud og hedebølge i de kommende timer. Det er især over Midt- og Vestsjælland, at regnen vil vælte ned fra himlen, lyder det.

Det skriver DMI i et tweet.

Varsel og risiko for skybrud samt risiko for regionale hedebølger.



Det er pt. især over Midt- og Vestsjælland, der vil forekomme kraftige byger de næste timer.



Læs hele varselskommentaren her: https://t.co/EBNQApbz3H#skybrud #hedebølge pic.twitter.com/qSr8F6owz3 — DMI (@dmidk) August 27, 2019

'Det er pt. især over Midt- og Vestsjælland, hvor der er kraftige byger de næste timer. I løbet af eftermiddagen og i aften og i nat kan der igen dannes regn- og tordenbyger, der lokalt kan være kraftige og med skybrud, uddyber DMI's vagthavende Frank Nielsen.

Han oplyser, at man forventer, at der kan falde op til 30 millimeter regn på en halv time.

Til gengæld kan man forvente ekstremt varmt vejr i Jylland og over Fyn, hvor temperaturen kan kravle op på 28 grader for tredje dag i træk.

Et højtryk over Østeuropa og Baltikum betyder, at varm og fugtig luft strømmer op over Danmark. Det giver regn- og tordenbyger tirsdag.

DMI: Her kan hedebølgen ramme