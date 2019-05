DMI udsender varsel

DMI har tidligt lørdag morgen udsendt varsel om tæt tåge.

Det skriver vejrtjenesten på Twitter.

Derfor skal især trafikanter i morgentrafikken være forsigtige, hvis de skal ud på vejene lørdag morgen. Sigtbarheden kan nemlig være ned til under 100 meter.

Det udsendte varsel gælder ikke landsdækkende, men der er kun tale om Bornholm, Sydsjælland, Lolland-Falster og Langeland. Andre steder i landet melder DMI om risiko for tæt tåge.

'Tåge over store dele af det sydlige og østlige Danmark i morgentimerne. Solen vil opløse tågen over land de fleste steder. Den kolde Østersø forhindrer dog at tågen ikke opløses over hav og kyster med pålandsvind kan her have tåge hele dagen', skriver DMI.

