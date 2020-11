DMI udsender varsel

Onsdag skal man huske paraplyen de fleste steder i landet.

Her kommer det til at dryppe i løbet af onsdagen.

Ellers fortsætter det forholdsvis lune efterårsvejr, skriver DMI på Twitter.

'Dagens vejrmæssige lyspunkt bliver mod sydvest, hvor solen i eftermiddag kigger frem', lyder der videre fra vejrtjenesten.

Kraftig vind

Torsdag skal man til gengæld holde på hat og briller, hvis man bevæger sig udenfor langs vestkysten i Jylland.

Her er der nemlig risiko for vindstød af stormstyrke.

Det får sent tirsdag aften DMI til at udsende et varsel.

Meteorolog Lars Henriksen forklarer:

'I første omgang får vi lavtrykket at føle torsdag, når hård vind til hård kuling og kraftige vindstød fejer henover landet vestfra. Stedvis kan der forekomme vindstød af stormstyrke, og mod nordvest kan middelvinden en overgang nå op på stormende kuling med vindstød op til stærk storm'.

'Foruden kraftig blæst sætter lavtrykket også skub i arktisk kulde, som i løbet af dagen breder sig ned over landet nordvest fra, og natten til fredag kan der forekomme vinterlig nedbør i den nordlige del af landet', skriver Lars Henriksen.