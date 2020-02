DMI varsler meget farligt vejr

DMI forhøjer nu varslet til såkaldt kategori tre: Meget farligt vejr.

Det sker omkring den vestlige del af Limfjorden.

'Meget farligt vejr' er den højeste varsel, som DMI kan udsende.

'Kategori 3 varsel: Der er varsel om forhøjet vandstand. Der forventes en vandstand mellem 1.8 og 1.3 m over normal vandstand (DVR),' lyder det i varslet.

Og netop de 180 centimeter er det, der udløser et 'meget farligt vejr'-varsel hos DMI.

- Det er tæt på en 20-års hændelse, siger Steen Rasmussen, vagtchef, DMI.

- Det er vandet fra Nordsøen, der bliver presset ind i fjorden af den hårde vestenvind, fortsætter han.

For stort set alle andre kyster bliver der varslet voldsomt vejr.

- Vi har haft forhøjet vandstand andre steder. Blandt andet Vadehavet. Her skal vi op over fire meter, hvis der skal være tale om meget farligt vejr, siger vagtchefen.

På DMI.dk beskrives en 20 års hændelse således:

'En 20-års hændelse betyder, at man har en vandstand, der er så sjældent høj, at den statistisk kun kan forventes at ske hvert 20. år.'

DMI skriver i varslet, der er udsendt 19.45:

Steen Rasmussen forventer, at den forhøjede vandstand fortsætter til torsdag morgen.

