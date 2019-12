DMI varsler om voldsomt vejr

Hvis vi siger frostgrader hvad tænker du så?



Vi gætter:

A) Varm kakao

B) Tændt pejs

C) Hygge



Gættede vi korrekt?



... du tænkte vel også, at du skal huske at køre efter forholdene, når der er glat, ikke?



Pas godt på dig selv, og kør forsigtigt #sikkertrafik #politidk