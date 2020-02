Dna-spor får mand fængslet for voldtægt i pirattaxa

Der blev ikke fundet nogen gerningsperson i to tidligere sager, men dna kæder en 28-årig mand til episoderne

En 28-årig mand fra Vejle er sigtet og anholdt for to sager om voldtægt, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør tirsdag, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklagerfuldmægtig Anne Kathrine Clinton til Ekstra Bladet.

Det drejer sig om sager fra 2012 og 2018, hvor det ikke er lykkedes politiet at finde gerningspersonerne.

Men efter at have testet den 28-åriges dna i en helt tredje sag, blev hans navn trukket ud i forbindelse med de gamle sager, og derfor har Efterforskningscenter Midt anholdt ham mandag.

Han er mistænkt for overfald og forsøg på voldtægt af en dengang 42-årig kvinde i 2012 og voldtægt i en pirattaxa af en dengang 18-årig kvinde i 2018.

'Hun anmodede om at blive kørt til sin adresse, og 'taxaen' kørte derefter mod syd ud af byen mod Koldingvej og Højen. Da hun var næsten hjemme, standsede chaufføren bilen, og voldtægten fandt sted', skrev Sydøstjyllands Politi om episoden tilbage i 2018 i en pressemeddelelse.

Biologiske spor

Den 28-årige vejlenser er kun blev anholdt på baggrund af dna-prøven.

- Vi sender jo mange biologiske spor ind i mange sammenhænge, og det kører så gennem en database. Man får i ny og næ et hit i en sag. Og der var så flere hits på hans dna, fortæller vicepolitiinspektør Carsten Thostrup til Ekstra Bladet.

At han på grund af dna-matchene kan kædes sammen til de to voldtægtssager kommer dog ikke til at stå alene.

- Nu har vi på det grundlag anholdt ham, og så skal sagen efterforskes mere, siger vicepolitiinspektøren.

Der blev sikret dna-spor i begge sager, hvor den 28-årige ikke har tidligere været mistænkt.