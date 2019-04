DNA-test fastslår: Var ikke forsvunden dreng

En ung fyr proklamerede torsdag, at han var den forsvundne Timmothy Pitzen, der blev kidnappet for syv år siden.

Han blev fundet i Ohio, hvor han fortalte politiet, at det var lykkedes ham at slippe væk fra sine to kidnappere, der havde holdt ham fanget på et hotelværelse.

Politiet besluttede torsdag, at de ville udføre en DNA-test for at bestemme, om personen var, hvem han udgav sig for at være.

Testen fastslog dog, at den unge fyr ikke var Timmothy Pitzen, men derimod Brian Michael Rini på 23 år. Det skriver CNN.

Nyheden har været meget hård for familien til Timmothy, der stadig håber på, at drengen er i live.

- Det er skrækkeligt. Det er som at opleve den dag igen. Timmothys far er igen knust. Det er vi alle sammen, udtalte Kara Jacobs, der er tante til drengen.

Forsvandt efter tre dage på landevejen

Timmothy var seks år gammel, da han forsvandt i maj 2011. Hans mor havde taget ham ud af skolen, fordi der var opstået en nødsituation i familien, og de tog herefter på en tredages tur, hvor de var i zoologiske haver og flere vandland.

Drengen blev sidst set i et vandland i Wisconsin.

Timmothy og moderen, Amy Fry-Pitzen, havde rejst over 800 kilometer på de tre dage. På turen har moderen ringet til flere familiemedlemmer for at fortælle, at drengen var i sikkerhed.

Moderen blev fundet død på et motelværelse i Illinois. Hun havde begået selvmord.

Familien ledte forgæves

Der var en besked på værelset, hvor der stod, at Timmothy var sikker og sammen med folk, der ville elske og passe på ham.

'I finder ham aldrig', stod der på sedlen.

Familien til Timmothy bliver ved med at lede efter ham.