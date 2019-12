Dna-test kan give hurtige svar om to hittebørn i Aarhus

Genetiske prøver fra de to små efterladte børn i Aarhus og dna-prøver fra de tre voksne personer, som søndag kom i politiets varetægt, kan i løbet af et par døgn give vigtige svar i den besynderlige sag.

Politiet i Aarhus har i dag oplyst, at der muligvis er nære bånd mellem de to børn og en eller flere af de voksne.

Ekstra Bladet har talt med retsgenetiker Frederik Petersen fra Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitet. Han siger, at der inden for et par døgn kan være svar på, om der er slægtskab mellem børnene og en eller flere af de voksne.

Dna-profil vigtigst

- Det vigtigste er, at vi har en klar dna-profil. Derefter kan det gå hurtigt, siger Frederik Petersen.

- Hvis man eksempelvis ønsker at vide, om to personer er helsøskende, tager det typisk et par døgn at undersøge. Det samme gælder, hvis man skal afgøre, om en person er mor eller far til et barn, siger han.

- Men beder politiet om en hasteprøve, sætter vi flere medarbejdere på sagen. Og så kan det gøres på under ti timer.

Tre personer tilbageholdt

Hvorvidt politiet har sat dna-tests i spil i den konkrete sag, er uvist, men det vil måske komme frem på et planlagt pressemøde på Aarhus Politigård i eftermiddag.

Efter offentliggørelsen af de to små børns fotos i weekenden fik Østjyllands Politi en række oplysninger, der søndag eftermiddag og aften førte til anholdelse af en person og såkaldt administrativ tilbageholdelse af yderligere to personer.

Ekstra Bladet er til stede ved pressemødet.