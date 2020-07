Dobbelt lig-fund: Nu er der nyt

Politiet og deres teknikere sværmede om et hus på Forsythiavej lidt uden for Ringkøbing i april. Her var netop blevet fundet ligene af et ældre ægtepar.

Det var en hjemmesygeplejerske, der fandt parret og slog alarm. Dødsfaldene blev betegnet som mistænkelige, så alt blev undersøgt ned til mindste detalje.

Politiets undersøgelser viste hurtigt, at der ikke var tale om en forbrydelse, og nu slår obduktionsrapporten det endeligt fast. Udover en standard obduktionen valgte politiet også at foretage supplerede vævs- og blodprøver, som der nu er kommet resultater fra.

Ægteparret, der begge var i 60'erne, var sygdomsramte, og obduktionen viser, at der ikke er sket en forbrydelse.

- Både manden og kvinden var lægeligt medicineret, og resultaterne fra prøverne svarer til det forventelige, fortæller politikommissær Henning Præstegaard fra lokalpolitiet i Herning til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Politiet henlægger nu sagen og frigiver boet til de efterladte.

