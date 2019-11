Dobbeltdrab: Blomster og hilsner til de døde

Antallet af blomster, lys og hilsner foran to huse i hver deres by på Vestsjælland er vokset siden to kvinder og mødre på grusom vis fik frarøvet livet med et ukendt antal knivstik tidligt fredag morgen.

Foran et lille rækkehus i Ruds Vedby, hvor den 31-årige Line Messerschmidt boede med fire børn og kæresten, den nu drabssigtede 39-årige Martin Degn, ligger en række af blomsterbuketter. Stearinlys er blevet tændt sen mandag eftermiddag i skumringen.

Stedet i Ruds Vedby mandag. Foto: Per Rasmussen

Cirka 27 kilometer længere nordpå i Kundby ligger der ligeledes blomster foran en havelåge. Her slog Martin Degn i følge sigtelsen ekskæresten den 35-årige Jeanette Rømer Hansen ihjel kort efter drabet på Line Messerschmidt.

På havelågen har politiet sat deres gule adgang-forbudt-skilt. Et enkelt brev fra Kundby Gospelkor er sat blandt blomsterne til den afdøde.

En hilsen til den dræbte Jeanette Rømer Hansen. Foto: Per Rasmussen.

Nægter drab

Det er stadig en gåde, hvad der udløste de blodige begivenheder.

Selv nægter Martin Degn sig skyldig i drab, men erkendte under grundlovsforhøret fredag aften vold med døden til følge.

Ekskæresten, Jeanette Rømer Hansen havde et barn sammen med Martin Degn, mens han med samleveren og kæresten havde to mindre børn. Line Messerschmidt havde desuden to børn fra et tidligere forhold.

Lagde billeder online

Få timer før de to kvinder blev slået ihjel så samlivet på sociale medier kærligt ud mellem Martin Degn og Line Messerschmidt.

Parret lagde ens billeder op af deres to fælles børn på Facebook omkring klokken 22.30 torsdag aften. På samme tidspunkt er et billede af parret omgivet af hjerter lagt op på det sociale medie. Hvad der præcist skete i timerne derefter er uvist.

En del af grundlovsforhøret i fredags blev holdt bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, der blandt andet skal klarlægge motivet.

Forsigtig mand

Beboere i rækkehuskvarteret i Ruds Vedby beskriver overfor Ekstra Bladet Martin Degn som en meget forsigtig mand, som de ofte så gå ture med børnene og med barnevogn.

En tidligere kollega og arbejdsgiver til den 39-årige mand har tidligere fortalt om en stille og forsagt mand, som havde en barnlig adfærd.

- En mand, der var bange for sin egen skygge. Jeg havde lidt ondt af ham, fortalte Kim Christensen. Og hans søn Niclas, der var ansat i samme firma, sagde:

- Martin blev ringet op næsten hver eneste dag af sin kæreste. Jeg oplevede, at han begyndte at hulke bagefter. Han var simpelthen slidt ned til sokkeholderne og kunne ikke give igen, fortæller Niclas Christensen.

