Dobbeltdrab på Malta: Mistænkt dansker har narkofortid

Udleveringen fra Spanien til Malta af en dansker mistænkt for et dobbeltdrab begået i østaten 18. august kan trække ud i ugevis. Det skriver mediet Times of Malta, som vurderer, at danskeren kan forhale sagen i op til tre eller fire uger, hvis han modsætter sig de maltesiske myndigheders krav om at få ham udleveret til retsforfølgelse.

Danskeren blev efterlyst, efter den britiske kunsthandler Ivor Maciejowski og den maltesiske læge Christian Pandolfino blev fundet dræbt i deres hjem i Lockeer Street i byen Sliema.

Politiet blev kaldt til stedet efter forlydender om skud.

Gerningsmændene blev angiveligt filmet af overvågningskameraer, og politiet kunne på optagelserne se dem ankomme til stedet klokken 22.19 og forlade det blot fire minutter senere.

To mænd, en albaner og en makedoner, blev efterfølgende anholdt og varetægtsfængslet.

Ifølge lokale medier lykkedes det en cirka 30-årig dansker, som er den tredje mistænkte i sagen, at forlade Malta og flyve til Barcelona, Spanien.

Mandag blev han så angiveligt anholdt på et hotelværelse i Cadiz.

I Danmark er manden tidligere idømt seks års fængsel for salg af 4,1 kilo amfetamin, 250 gram kokain og 5000 ecstasypiller.

Masker, handsker og paryk

Bevismaterialerne mod én af de tre mistænkte for dobbeltdrabet på Malta bliver i dag fremlagt under et retsmøde. Den mistænkte, en 25-årig albaner nægter sig ifølge mediet Malta Today skyldig. Han var på gerningstidspunktet løsladt mod kaution i en anden sag om drabsforsøg og væbnet røveri.

Under retsmødet har en efterforsker ifølge Malta Today forklaret, at tre mænd blev set ankomme til gerningsstedet for blot fire minutter efter at køre væk i en hvid Volkswagen Tiguan med stjålne nummerplader.

Politiet var i stand til at spore flugtbilen og fandt den ti minutter efter drabene på de to mænd.

I bagagerummet fandt man masker, handsker, en paryk, en AK47-attrap, en anden attrap-riffel samt nogle nummerplader.

På baggrund af tip fra en meddeler blev den 25-årig siden pågrebet i en forladt ejendom, hvor han tilsyneladende boede. På stedet fandt politiet en skarpladt Glock-pistol. Efterforskerne mener, at pistolen er gerningsvåbnet. Ud over pistolen blev der fundet to bærbare, fire mobiler, tøj og sko i bygningen. Et par løbesko fundet på stedet havde blod på sålerne.

Den 25-årige bar på anholdelsestidspunktet en guldkæde identisk med en kæde fundet på et af drabsofrene.

Skudt fem gange

Ifølge efterforskeren var det et vidne, som slog alarm efter at have hørt skud. Et andet vidne har siden forklaret, at vedkommende på gerningstidspunktet stod og røg en cigaret på en tagterrasse på en naboejendom. Vedkommende så angiveligt tre mænd forlade ejendommen, idet den ene bar en brun taske.

Christian Pandolfino blev ifølge politiets forklaring i retten fundet nær hoveddøren kun iført underbukser. Han var ramt af fem skud. Det andet offer, Maciejowski, blev fundet på førstesalen, ramt af ét skud i hovedet.

Ekstra Bladet har spurgt Udenrigsministeriet til sagen og fået bekræftet, at en dansk statsborger er anholdt i Spanien.

'Ambassaden i Madrid yder sædvanlig konsulær bistand. Vi har tavshedspligt i personsager, og kan derfor ikke give yderligere oplysninger,' lyder det i en mail.

Ekstra Bladet har desuden spurgt Rigspolitiet til sagen.

'Det er ikke en sag politiet herhjemme har været involveret i', lyder det i et mailsvar.

Næste retsmøde i sagen på Malta er berammet til 8. oktober.