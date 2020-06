Dobbeltuheld skabte kø på motorvej

Der var sket to uheld tæt på hinanden på E45 Østjyske Motorvej, som skabte kø

Opdatering 18.42: Motorvejen er åbnet igen, og trafikken glider pænt, lyder det fra Sydøstjyllands Politi. Ingen personer er kommet til skade i uheldene.

----------

Sent fredag eftermiddag er der sket to uheld i den travle fredagstrafik på E45 Østjyske Motorvej.

Det første uheld er sket syd for afkørsel 53 Skanderborg S, det andet uheld er sket nord for afkørsel 52 Skanderborg V.

Begge uheld er sket i nordgående retning mod Aarhus. Ved det første uheld er et spor spærret, ved det andet er to spor spærret.

Det skaber kø midt i myldretiden, fortæller Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi må opfordre folk til at holde langt bedre afstand, end de gør lige nu. Folk kører alt for tæt, og så går det galt. Det er et typisk fredagssyndrom, fortæller vagthavende ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup til Ekstra Bladet.

Umiddelbart er der ingen personer, der er kommet alvorligt til skade i uheldene, men det fulde overblik har politiet ikke endnu.

- Jeg kan kun opfordre folk til at holde langt bedre afstand, siger Jørn Bystrup.

Han oplyser, at trafikken fortsat bevæger sig, men at det går langsomt.