Død efter arbejdsulykke: Strakspåbud

En 29-årige mand mistede lørdag 26. januar livet i en voldsom ulykke. Nu har det ansvarlige firma fået et strakspåbud

En forfærdelig ulykke rystede lørdag 26. januar holdet bag byggeriet på Helsingør Stadion.

Den 29-årige mand blev knust under en betonblok på knap to tons, der faldt cirka fem meter og 50 centimeter ned fra en kran.

Det fremgår af Arbejdstilsynets rapport, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Samtidig har Arbejdstilsynet valgt at give et strakspåbud til Maf Byg ApS, fordi de har overtrådt miljølovgivningen, og de skal rette op på de forhold, der er i strid med lovgivningen.

Helt konkret skal de fremover sikre, at håndteringen af tribune-elementer udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, lyder det i rapporten.

Derudover skriver Arbejdstilsynet, at de vil vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give dem en bøde.

Politiet fik meldingen om ulykken 17.14 lørdag eftermiddag, og de sendte straks en patrulje og en ambulance til stedet.

Her forsøgte lægerne at genoplive manden, men hans liv stod ikke til at redde.