Død mand fundet i grønt område

En hundelufter fandt torsdag morgen en livløs mand i et grønt område ved Vandværksvej i Greve, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i et tweet.

Manden er erklæret død, oplyser pressetalsmand hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til Ekstra Bladet.

Både lægehelikopter og ambulance blev ellers sendt til findestedet, da der blev slået alarm, men forgæves.

Politiet arbejder nu på stedet for at afklare de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet.

- Vi ved ikke, hvad årsagen er til at manden er der, så nu tager vi alle vores forholdsregler, spærre af og behandler det som et mistænkeligt dødsfald. Vi har jo kun et forsøg til at sikre de spor, der kan være relevante, siger Martin Bjerregaard.

Han tilføjer, at det ikke er muligt at oplyse en alder på den døde på nuværende tidspunkt, men der er tale om en yngre mand.