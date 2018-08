Død mand fundet i Horsens: Har skader i hovedet

En mand er tidligt lørdag morgen fundet død i en baggård i Horsens. Manden er endnu uidentificeret, men har en række skader i hovedet, hvorfra han bløder. Den døde blev fundet klokken 05.26 af en beboer i ejendommen, og han blev erklæret død, da ambulancen nåede frem.

- Vi efterforsker dødsfaldet som et 'mistænkeligt', som vi altid gør i den slags situationer. Teknikerne arbejder i øjeblikket på stedet for blandt andet at klarlægge dødsårsagen. Ligesom vi forsøger at få identificeret den afdøde, fortæller vagtchefen Jesper Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi.

Området omkring Kattesund er stadig afspærret, mens politiet arbejder på stedet.