Død mand i vandkant stadig ukendt

Identiteten på den person, der blev fundet død i vandkanten ved Bøtø Strand lørdag morgen, er stadig ukendt.

Det var en hundelufter, der gjorde det chokerende fund klokken 5.39.

Den afdøde så ud til at have ligget i vandet i længere tid, og det var ikke umiddelbart til at fastslå kønnet, men det ligger nu fast, at der er tale om en mand. Liget blev bragt til Nykøbing Falster Sygehus med henblik på retslægelige undersøgelser.

Mandag morgen har det endnu ikke været muligt at identificere personen.

- Vi undersøger blandt andet, hvad der er af savnede og bortgåede, ikke bare i vores lokalområde, men også andre lande omkring Østersøen, siger pressekontakten hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Palle O. Hansen, der tilføjer, at der ikke er noget, der indikerer, at der ligger noget strafbart bag mandens død.

