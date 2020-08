Død person fundet i strandkanten

Cirka halv syv lørdag morgen gjorde en hundelufter en frygtelig opdagelse.

100 meter syd for parkeringspladsen ved Bøtø på Falster fandt hundelufteren en død person.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har den afdøde ligget i vandet i lang tid, hvorfor identifikation er vanskelig.

De mener dog, at der er tale om en mand.

Liget er kørt til Nykøbing Sygehus, hvor der vil blive foretaget ligsyn for at finde dødsårsagen og komme nærmere en identifikation.

I slutningen af juli var der en stor eftersøgning i området, skriver folketidende.dk. Her ledte man efter en sømand, som var faldet over bord fra et fragtskib, der havde sejlet igennem Østersøen. Den eftersøgning endte uden at finde sømanden.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi.