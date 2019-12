Dødbringende bomber fundet på skole i Hongkong

Politiet i Hongkong har natten mellem mandag og tirsdag fundet to bomber på en skole, der var i stand til 'at dræbe et stort antal mennesker'.

Det oplyser bombespecialist Alick McWhirter ved Hongkongs Politi, skriver CNN.

- Begge bomber var fuldt funktionsdygtige og klar til brug. Begge havde kun én funktion - at dræbe og kvæste mennesker, siger Alick McWhirter.

McWhirter påpeger, at det er det største bombefund, politiet har gjort, siden protester i Hongkong brød ud.

10 kilo tung

Bomberne blev fundet på Wah Yan College, og skolen oplyser på sin hjemmeside, at der ingen beviser er på, at elever eller ansatte på skolen står bag.

Skolen er let tilgængelig for udefrakommende, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den ene bombe var større end den anden, og tilsammen vejede de ifølge McWhirter ti kilo og var fyldt med eksplosiver.

I weekenden var det et halvt år siden, at protesterne i Hongkong begyndte.

Søndag var 800.000 sortklædte demonstranter fra alle samfundslag på gaden i Hongkong for at deltage i nye demonstrationer.

For første gang siden august havde politiet tilladt en demonstration, som er organiseret af Civil Human Rights Front, en af Hongkongs største prodemokratiske grupper.