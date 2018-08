Døde for øjnene af sine venner: 42-årig dansk motorcyklist trafikdræbt i Østrig

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En 42-årig mandlig motorcyklist fra Danmark er mandag omkommet i en trafikulykke i det østlige Tyrol i Østrig.

Det oplyser flere østrigske medier. Herunder salzburger.orf.at.

Manden var i en gruppe på fem motorcyklister på vej ad Felbertauernstrasse (hovedvej B108) mellem Lienz og Mittersill, da han i en lang og skarp venstresving-kurve af indtil videre uvisse årsager mistede herredømmet over sin motorcykel.

Den 42-årige ramte en betonpille og døde på stedet, oplyser politiet til østrigske medier.

Den 42-årige var ikke den eneste, der væltede. Også en anden 25-årig motorcyklist fra gruppen mistede herredømmet. Ifølge det oplyste væltede begge uafhængigt af hinanden.

Den 25-årige blev kvæstet og blev fløjet med redningshelikopter til et hospital i Schwarzach.

De øvrige danskere fra gruppen er 42, 56 og 56 år. De blev alle efter ulykken tilbudt krisehjælp af et team fra Røde Kors, oplyser salzburger.orf.at.

Udenrigsministeriets borgerservice bekræfter tirsdag aften over for Ekstra Bladet, at en dansk statsborger er omkommet i Østrig.

- Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personager og kan derfor ikke oplyse yderligere, oplyser borgerservice til Ekstra Bladet.