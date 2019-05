Døde på fly: Havde 246 pakker med kokain i maven

Japansk narko-smugler omkom under flyvning til Tokyo

En 42-årig mand, som døde ombord på et fly i Mexico, viser sig nu at være narkosmugler.

En obduktion af manden har afsløret, at han havde hele 246 pakker med kokain i maven, skriver flere internationale medier.

Den japanske narkosmugler befandt sig på et fly på vej fra Mexico City til Tokyo, da han blev dårlig. Manden fik kramper og blev bevidstløs. Kaptajnen på flyet besluttede derfor at afbryde den 13 timer lange flyvning og lande i lufthavnen i Hermosillo, så passageren kunne komme under behandling.

Den 42-årige japaner døde dog, før flyet landede.

Ikke tegn på vold

Ifølge politiet havde manden, der betegnes som Udo 'N', først fløjet fra Columbia til Mexico, før han gik ombord i flyet til Japan.

Pakkerne med narkotika målte 2,5 centimeter x 1,0 centimeter. De blev fundet i henholdsvis mavesæk og tarme.

- Der var ikke tegn på vold, som kan have forårsaget døden, fastslår statsadvokaten i Sonora.

De øvrige 198 passagerer kunne efter et kort stop, hvor liget af manden blev fjernet fra flyet, fortsætte deres rejse mod Tokyo.