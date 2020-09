Døde på plejehjemmets terrasse: Nu skal politiet undersøge sagen

Et plejehjem i Albertslund kommune kommer nu i politiets søgelys.

Det sker, efter beboeren Lennart Henriksen afgik ved døden på en terrasse på plejehjemmet en januarmorgen i 2019.

Det skriver TV2 Lorry.

Intet opsyn

Lennart Henriksen havde tilbragt fire kolde timer på terrassen uden opsyn, da han afgik ved døden.

I 10 måneder har advokatfirmaet Elmann undersøgt sagen, og den rapport er endt med hård kritik af kommunen.

Advokatfirmaet vurderer dog ikke, at nogen kan straffes i sagen.

Op til politiet

Men efter at flere eksperter i pressen har givet udtryk for, at der kan være tale om et strafbart forhold, skal politiet nu ind i sagen.

Det skriver Albertslunds borgmester Steen Christiansen i en mail.

'Politiet kan på baggrund heraf vurdere om der er grundlag for en strafferetlig undersøgelse i sagen, så sagen kan afklares af hensyn til alle parter' skriver Steen Christiansen til TV2 Lorry.