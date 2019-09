Dødelig orkan nedjusteres til kategori 1

USA's Nationale Orkancenter siger, at orkanen Dorian er blevet svækket og nu er nedjusteret til en kategori 1-storm.

Da atlanterhavsorkanen Dorian mandag gik i land i den nordlige del af Bahamas, ramte den øgruppen som en kategori 5-orkan. Det er den højeste kategori og kan medføre, at huse og bygningsværker knuses.

Dorian er nu i amerikansk farvand, og den amerikanske kyst vil til trods for svækkelsen blive ramt af stormflod og enorme nedbørsmængder.

Efter at have udløst tornadoer i South Carolina ventes Dorian fredag at ramme North Carolina's Outer Banks, som en er stribe lavtliggende øer.

På øen Ocracoke Island siger Ann Warner, som er indehaver af Howard's Pub på øen, at alle både er surret godt fast, og at alle udendørsarealer er ryddet godt op, mens forretninger og er lukkede, og alle opholder sig indendørs.

- Færgefarten er indstillet. Det er for sent at tage værk herfra nu. Vi er overladt til os selv, siger hun.

Tidligt fredag morgen dansk tid bevæger Dorian sig op langs USA's østkyst. Orkanen har sendt store mængder regn ned over South Carolina og North Carolina. I byen Charleston blev der visse steder målt op til 18 centimeter regn.

Længere nordpå er der foretaget mange evakueringer.

2 millioner evakueret i USA

Dødstallet i Bahamas som følge af orkanen er steget til 30. Det oplyser østatens premierminister, Hubert Minnis.

Myndighederne frygter, at antallet af omkomne vil vise sig at være langt højere.

- Der er set flere lig, end der er bekræftet formelt. Det endelige antal omkomne kommer til at være meget højere, sagde Bahamas sundhedsminister Duane Sands torsdag, da det officielle antal dræbte var 23.

Uvejret ventes at påvirke USA og Canadas østkyst i flere døgn, hvorefter det i stadigt mere svækket form vil nå Grønland.

