Dødfunden 28-årig: To mænd sigtes for drab

To anholdte mænd på 23 og 25 år vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Rønne i direkte forbindelse med politiets fund af en 28-årig sjællænders lig på en bålplads i Nordskoven syd for Hasle. De to mænd sigtes begge for drab.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev tirsdag klokken 6.11 fundet livløs på pladsen, der ligger i et stisystem i et øde skovområde vest for rastepladserne på Haslevej.

Det udløste hurtigt en større politiudrykning og afsøgning af tekniske spor i det afspærrede område.

Chefpolitiinspektør Jacob Ipsen meldte derefter ud, at manden var død, og at der var tale om 'et mistænkeligt dødsfald'. Et tydeligt signal om, at efterforskerne allerede på det tidspunkt holdt den mulighed åben, at han kunne være offer for en forbrydelse.

Mere om efterforskningen ønsker Jacob Ipsen ikke at oplyse, da anklageren vil anmode om, at grundlovsforhøret klokken 13.45 bliver afviklet bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Naboer bor langt væk

Ekstra Bladet var i går i kontakt med naboer, der bor op til flere hundrede meter fra Shelterpladsen. Ingen af dem havde tirsdag morgen bemærket noget mistænkeligt i terrænet i timerne frem til fundet af den døde mand.

Den afdøde mand havde adresse på Sjælland men har angiveligt en vis tilknytning til Bornholm. Det sidste har politiet ikke ønsket at konkretisere nærmere.

Ekstra Bladet erfarer, at de to nu drabssigtede mænd er fastboende bornholmere. Den oplysning ønsker chefpolitiinspektør Jacob Ipsen ikke at kommentere.

- Samfundet herovre er så lille. Det plejer vi ikke at oplyse, siger han og holder samtidig tæt til kroppen, om de tre mænd i forvejen kendte hinanden.

Jacob Ipsen har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at kriminalteknisk afdeling fra København har været kørt i stilling, og det samme har gruppe 1-hunde, som er politiets bedste sporhunde.

Politiet har her til morgen hævet afspærringen af gerningsstedet i Nordskoven.